4 قتلى وإصابات في انفجار أنابيب مياه داخل مركز تسوق في موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين -اليوم السبت- عقب انفجار أنابيب تمر عبرها مياه ساخنة تصل لدرجة الغليان في مركز تجاري غربي العاصمة الروسية.

وأضاف سوبيانين أن بعض المصابين يعانون حروقا، وأن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث. وأظهرت لقطات مصورة المركز التجاري وهو مغمور بالمياه.

وقال سوبيانين "نقدم المساعدة الطبية لجميع الضحايا".

وافتُتح المركز التجاري المعروف باسم فريمينا جودا (المواسم) عام 2007 ويضم أكثر من 150 متجرا.