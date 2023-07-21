استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

أفادت مراسلة الجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارتهما في بلدة سبسطية غرب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت جثمان الشاب البالغ من العمر تسعة عشر عاما، بينما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز الشاب المصاب وتحاصر المكان.

يأتي هذا، بعد ساعات من استشهاد الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاماً) متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى الاستشاري في القرية جريحين بحالة خطرة، أصيبا برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت من وسط القرية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاستيطان ومصادرة الأراضي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في المسيرة، وقامت بتفريقهم وسد مداخل القرية، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، إلى المستشفى الاستشاري في القرية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان الضفة الغربية.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.