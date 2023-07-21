لندن تحتج على بيان أوروبي اعتمد التسمية الأرجنتينية لجزر فوكلاند

عبرت الحكومة البريطانية عن استيائها من الاتحاد الأوروبي لاستخدامه اسم جزر مالفيناس الأرجنتيني بدلا من جزر فوكلاند كما تسميها بريطانيا، في البيان الختامي لقمته الـ27 مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة على تويتر الخميس، أن 99.8% من سكان جزر فوكلاند صوتوا في استفتاء عام 2013 ليكونوا جزءا من العائلة البريطانية، مؤكدا أنه يجب على الأرجنتين والاتحاد الأوروبي الإصغاء لخيارهم الديمقراطي.

وفي البيان الختامي للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك" التي اختتمت الثلاثاء، أيد التكتل الأوروبي إعلانا تدعمه الأرجنتين يشير إلى جزر "مالفيناس" الاسم المفضل للأرجنتين، في حين تسميها بريطانيا "فوكلاند" وتعدّها ضمن أقاليمها في ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وجاء في الإعلان -الذي أيدته 32 دولة من أصل 33 دولة من دول "سيلاك" مع رفض نيكاراغوا- أنه "فيما يتعلق بمسألة السيادة على جزر مالفيناس أخذ الاتحاد الأوروبي علما بموقف "سيلاك" التاريخي القائم على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي في الحل السلمي للنزاعات".

وعلى الفور، أشادت الحكومة الأرجنتينية بالنص السياسي، واعتبرته "انتصارا دبلوماسيا" لها، و"دليلا على الدعم الأوروبي لمطالبتها" بالجزر المتنازع عليها التي خاضت حربا مع بريطانيا حولها عام 1982.

وأعرب وزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافييرو عن أمله في استخدام إعلان القمة "كسابقة لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع كان محظورا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد".

يذكر أن الأرجنتين غزت تلك الجزر المتنازع عليها في الثاني من أبريل/نيسان 1982، بعد تولي الجنرال غالتيري الحكم، من أجل استعادة سيادتها عليها، فواجهتها بريطانيا بأسطولها البحري والجوي في حرب انتصرت فيها يوم 14 يونيو/حزيران 1982، بعد مقتل 750 عسكريا أرجنتينيا و250 بريطانيا.

وفي العاشر من مارس/آذار 2013، أجرت بريطانيا استفتاء عاما بالجزر لمعرفة رأي سكانها بشأن البقاء تحت سيادة بريطانيا أو الاستقلال، فصوت 99.8% منهم للبقاء تحت الحكم البريطاني، في حين لم تعترف الأرجنتين بذلك الاستفتاء ونتائجه.