قوات أميركية تنفذ إنزالا جويا شرقي سوريا و"تختطف" عددا من المواطنين

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن القوات الأميركية نفذت -اليوم الجمعة- إنزالا جويّا في منطقة ريف دير الزور، واتهمتها باختطاف عدد من المواطنين.

وقالت الوكالة إن ما سمتها قوات الاحتلال الأميركي اختطفت عددا من المواطنين خلال إنزال جوي نفذته بمشاركة ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية -التي تقودها وتشكل عمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية- في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح أن الإنزال الجوي رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القوات الأميركية والعناصر الكردية طوقت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، "وخطفوا 3 مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الاحتلال القريبة من المنطقة".





القوات الأميركية بسوريا

وتنتشر قوات أميركية في مناطق جنوب شرقي سوريا حيث أقيمت قاعدة التنف، وكذلك إلى الشمال الشرقي من هذا البلد، وتحديدا قرب الحسكة ودير الزور حيث المناطق الغنية بالنفط.

وتتحدث التقديرات الأميركية المتداولة عن وجود نحو 900-2000 جندي أميركي في شريط يبلغ طوله قرابة 55 كيلومترا.

والشهر الماضي، ذكرت الأناضول -نقلا عن مصادر محلية- أن موكبا عسكريا أميركيا مكونا من 75 مركبة، دخلت يومي 19 و20 يونيو/حزيران الجاري محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قادمة من العراق.

وأوضحت المصادر أن وجهة الموكب العسكري كانت القواعد والنقاط العسكرية الأميركية في منطقتي الشدادي ورميلان، الخاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وتضمّن الموكب -وفق المصادر- مدرعات وصهاريج نفط ومعدات مدفعية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر.