عجز أوكراني عن اعتراضها.. تعرف على أهم قدرات صواريخ أونيكس الروسية

اعترف الجيش الأوكراني بعجزه عن اعتراض صواريخ "بي-800 أونيكس" الروسية (P-800 Oniks)، مؤكدا أنه لا يملك الوسائل اللازمة حاليا لإسقاطها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية في أوكرانيا يوري إغنات إن هناك حاجة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن المدن الساحلية باستخدام منظومات مضادة للصواريخ الباليستية.

Ночные крылатые ракеты П-800 "Оникс" завораживают. Пуск и НЕТ пунктов управления "Байрактарами" под Одессой. Работают "Бастионы" России! 🇷🇺 pic.twitter.com/Skr33GANLv — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) June 21, 2022

فما أهم ميزات هذا الصاروخ الروسي؟

صُمّم الصاروخ "أونيكس" في الحقبة السوفياتية خلال سبعينيات القرن الماضي، وهو مخصص أساسا لاستهداف السفن. ويمكن إطلاق الصاروخ من السفن والغواصات، كما يمكن إطلاقه من الأرض. تبلغ سرعة الصاروخ 3 آلاف كيلومتر في الساعة، وقادر على حمل رأس متفجر يبلغ وزنه 200 كيلوغرام. يتفاوت مداه حسب أنواعه ويرواح بين 300 و800 كيلومتر. تبلغ الدقة التدميرية لصاروخ "أونيكس" دائرة نصف قطرها 1.5 متر، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. يحتوي صاروخ "أونيكس- بي 800" على رأس حربي خارق للدروع شديد الانفجار، وقادر على اختراق تصفيح أي سفن حربية، حتى لو زاد السمك الخرساني على 1.5 متر.

الميزات التكنولوجية