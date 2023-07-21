تلبية لدعوة أردوغان.. عباس ونتنياهو يزوران تركيا هذا الشهر

أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة منتظرة لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا خلال شهر تموز/يوليو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس الخميس أنه من المقرر أن يزور الرئيس عباس تركيا يوم الثلاثاء المقبل، أما زيارة نتنياهو فستكون بعد ذلك بـ 3 أيام، مضيفا أن أردوغان سيبحث مع عباس ونتنياهو المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح أن عباس وأردوغان سيناقشان العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن أردوغان سيستضيف نتنياهو في 28 يوليو/تموز الجاري بالعاصمة أنقرة. وأضاف "سيستعرض الرئيس أردوغان ونتنياهو في لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها، وسيناقشان الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، مع تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية".