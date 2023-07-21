شهيد وعشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاماً) استشهد متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن طواقمها نقلت إلى المستشفى الاستشاري في القرية جريحين بحالة خطرة، أصيبا برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت من وسط القرية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاستيطان ومصادرة الأراضي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في المسيرة، وقامت بتفريقهم وسد مداخل القرية، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، إلى المستشفى الاستشاري في القرية.

​​​​​​​عشرات الإصابات

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأناضول أن مسيرات منددة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية خرجت ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة، وبيت أمر بمحافظة الخليل، وأم صفا غربي رام الله.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.





مدينة القدس

وفي مدينة القدس، اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين في بلدة سلوان خلال احتجاج على قرارات إسرائيلية بهدم منازل في البلدة.

كما وثقت مشاهد مصورة لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مصلين مقدسيين في خيمة الاعتصام بحي البستان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.