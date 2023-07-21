زيلينسكي يقيل سفيره لدى بريطانيا ويقبل استقالة وزير الثقافة

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سفيره لدى المملكة المتحدة، بعد أن كان انتقد تصريحات سابقة للرئيس، وفي الوقت ذاته قبل استقال وزير الثقافة الأوكراني بسبب خلافه معه على تمويل مشاريع ثقافية.

ونشر على موقع الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة مرسوم إقالة سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وممثل أوكرانيا لدى المنظمة البحرية الدولية فاديم بريستايكو.

وجاء في المرسوم أنه تمت إقالة بريستايكو "من منصب سفير أوكرانيا المفوض فوق العادة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومن منصب الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المنظمة البحرية الدولية".

ولم يذكر المرسوم الرئاسي سببا لإقالة السفير الذي يعد شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، ويعتقد أن تصريحات السفير التي انتقد فيها رئيسه هي السبب.

فقد انتقد بريستايكو مؤخرا زيلينسكي، معربًا عن أسفه إزاء "سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدمها حلفاؤها.

وقال السفير في مقابلة مع التلفزيون البريطاني "تلقى تعليق وزير بريطانيا الساخر عن أمازون ردا ساخرا مماثلا من الرئيس زيلينسكي، لكنني متأكد من أن السخرية بين الدول الصديقة ليست ضرورية".

وذلك في تعليقه على رد الرئيس الأوكراني على طلب والاس في 12 يوليو/تموز من أوكرانيا أن تكون أكثر لباقة في مطالبها من حلفائها، وأن تكون أكثر امتنانا للمساعدة العسكرية. وقال زيلينسكي في معرض رده على والاس "فليكتب لي كيف يجب أن أشكره حتى نكون ممتنين تماما.. يمكننا أن نستيقظ في الصباح ونشكره شخصيا".

استقالة الوزير

في سياق متصل، أعلن وزير الثقافة الأوكراني أولكساندر تكاتشينكو استقالته من منصبه بسبب "سوء فهم" بينه وبين الرئيس بشأن تمويل مشاريع ثقافية متعلقة بوزارته.

وقال تكاتشينكو على فيسبوك "قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء الليلة بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة في زمن الحرب".

وسارع الرئيس الأوكراني إلى قبول الاستقالة التي جاءت بعد ساعات من طلبه من رئيس الوزراء النظر في تعيين بديل لتكاتشينكو.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يوجهها للشعب الأوكراني "يجب أن يشعر الناس بأن موارد الموازنة تستخدم بشكل عادل ومناسب".

وأضاف "هذا ينطبق على مجالات مختلفة، بينها الثقافة. فالمتاحف والمراكز الثقافية والرموز والمسلسلات التلفزيونية… كل هذا مهم، ولكن الآن هناك أولويات أخرى".

وزعم موقع إخباري أوكراني أمس الخميس أن وزارة الثقافة قررت تخصيص 448 مليون هريفنيا (نحو 12 مليون دولار) لإنتاج مسلسل تلفزيوني.

وصرح تكاتشينكو أخيرا لبرنامج إذاعي أنه كان من المناسب تقديم نحو 13 مليون دولار لإنهاء بناء متحف يحيي ذكرى ضحايا المجاعة الأوكرانية (1932-1933) التي تعدّها كييف عملا متعمّدا وإبادة جماعية من قبل الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين.