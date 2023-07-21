تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

أمرت القاضية الفدرالية الأميركية إيلين كانون ببدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية في منتصف مايو/أيار 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد عقب جلسة استماع ما قبل المحاكمة عقدت الثلاثاء الماضي وحظيت بمتابعة وثيقة.

كما حددت القاضية موعد اختيار هيئة المحلفين في 14 مايو/أيار، وقالت إن المحاكمة ستبدأ بعد ذلك في 20 من الشهر نفسه وتمتد لأسبوعين.

ورفضت القاضية مساعي وزارة العدل لمحاكمة ترامب في ديسمبر/كانون الأول، ورفضت كذلك طلب ترامب تأجيل محاكمته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

ويواجه ترامب 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل متعمد بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وعرقلة سير العدالة.





هيئة محايدة

وكان ترامب قد طالب بتأجيل بداية إجراءات محاكمته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلل ذلك بأن ترشحه في هذه الانتخابات سيصعب مهمة اختيار هيئة محلفين محايدة.

وقال موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي إن المحاكمة ستبدأ على الأرجح بعد الإعلان عن مرشح الحزب الجمهوري من بين أعداد كبيرة من المرشحين، ومع بدء احتدام وسخونة أجواء الانتخابات العامة.

وتعد المحاكمة في فلوريدا أحد الالتزامات القانونية العديدة المتراكمة على جدول أعمال ترامب الممتد حتى الدورة الانتخابية لعام 2024، بما في ذلك قضايا تتعلق بشركته، واتهامات بالتشهير ودفع أموال من أجل الالتزام بالصمت وإسكات نجمة أفلام إباحية قبل سنوات.

كما يخضع ترامب لتحقيقات جنائية على مستوى الاتحاد والولايات في ما يتعلق بجهود إبطال نتائج انتخابات عام 2020.