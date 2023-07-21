بعد تجدد الأزمة.. ما حجم مساهمة أوكرانيا في سوق الحبوب العالمي؟

على مدى الساعات الماضية استمر التراشق بين روسيا من ناحية وأوكرانيا وحلفائها من ناحية أخرى بشأن اتفاق تصدير الحبوب الذي قررت روسيا عدم تمديده وبات يهدد بنقص واضح في إمدادات الحبوب للعديد من دول العالم.

وكانت موسكو رفضت تمديد الاتفاق الذي انتهى الاثنين الماضي، مرجعة ذلك إلى عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية، وحذرت كييف من الاستمرار في تنفيذه بشكل منفرد، في حين نددت الدول الغربية بالقرار الروسي.

وكان قد تم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو/تموز 2022 بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بهدف المساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت تصدير أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، في إطار محاولة معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت هذه الاتفاقية بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم بعد أزمة عالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وكان من أبرز أسبابها الحرب الروسية على أوكرانيا.

التقرير المرفق يلقي الضوء على تفاصيل مساهمة أوكرانيا في سوق الحبوب العالمي قبل وأثناء الحرب..