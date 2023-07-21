بعد انتهاء مناسك الحج.. السعودية تبدأ استقبال معتمري الخارج
21/7/2023
بدأت السعودية استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية، وذلك إيذانا ببدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445.
وأكدت وزارة الحج والعمرة على تكامل المجهودات ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، من أجل تقديم أفضل الخدمات وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة.
من حول العالم، إلى مكة المكرّمة. 🌎🕋https://t.co/EC724iUS6K#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/EdtPtCUkYf
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 19, 2023
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي تقديم طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك" (Nusuk)، لتسهيل إجراءات القدوم واختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.
يُشار إلى أن موسم الحج 1444 هجرية (2023)، اختتم في الأول من يوليو/تموز الجاري، واستمر 6 أيام.
المصدر : الجزيرة