بعد انتهاء مناسك الحج.. السعودية تبدأ استقبال معتمري الخارج

بدأت السعودية استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية، وذلك إيذانا ببدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445.

وأكدت وزارة الحج والعمرة على تكامل المجهودات ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، من أجل تقديم أفضل الخدمات وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي تقديم طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك" (Nusuk)، لتسهيل إجراءات القدوم واختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

يُشار إلى أن موسم الحج 1444 هجرية (2023)، اختتم في الأول من يوليو/تموز الجاري، واستمر 6 أيام.