بالفيديو.. والدة شهيد فلسطيني تبشّر ابنها بنجاحه في الثانوية العامة

نشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو لوالدة الشهيد مجدي عرعراوي وهي تبكي عند ضريح ابنها بعد تلقيها نبأ نجاحه متفوقا في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أيام من استشهاده في عدوان قوات الاحتلال على جنين.

وتوجهت والدة الشهيد مع قريباتها إلى مقبرة الشهداء لحظة إعلان النتائج، لتخبر نجلها الشهيد بحصوله على معدل (90.4)، في امتحان الثانوية العامة. وخاطبت الأمُ شهيدها بحرقةٍ قائلة له "ألف مبروك فقد فزت بشهادتي الدنيا والآخرة، وإن شاء الله يجمعني فيه بجنان النعيم".

وقالت والدة الشهيد إن نجلها الأصغر كان يحلم بدراسة الهندسة الإلكترونية التي يحبها.

"زي ما حكالي يا 90 يا 94"..

تغطية صحفية: "والدة الطالب مجدي عرعراوي تروي عند قبره توقعه لنتيجته بالثانوية العامة قبيل رحيله برصاص الاحتلال خلال اجتياح جنين". pic.twitter.com/rvP4Gg31eQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت اليوم الخميس نتائج الثانوية العامة (التوجيهي).

وكان الشهيد عرعراوي يتابع دراسته في مدرسة جنين الصناعية، وتقدم منها لامتحان الثانوية العامة قبل أن يستشهد خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن 6 من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) استشهدوا هذا العام، كما اعتُقل 17 آخرون.

والشهيد عرعراوي هو الوحيد الذي تقدم لجميع الامتحانات قبل استشهاده، ونجح في اختباراتها. في حين ارتقى 5 شهداء قبل التقدم للامتحانات.

واحتفى العديد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بتفوق الشهيد مجدي، مشيرين إلى أنه نال الشهادتين في الدنيا والآخرة. ووزع فلسطينيون الحلوى احتفالا بنجاح الشهيد.