لبنانيان يقتحمان مصرفا لاسترداد وديعتيهما

اقتحم مودعان لبنانيان اليوم الخميس أحد البنوك في جبل لبنان للمطالبة بوديعتيهما، حسب ما أعلنت "جمعية صرخة المودعين" اللبنانية عبر حسابها على تويتر.

وقالت الجمعية إن "المودعين وسيم حاطوم وأشرف صالحة اقتحما بنك بيبلوس فرع سن الفيل حاملين زجاجات بها مادة البنزين، مهددين بإحراق فرع البنك ما لم يحصلا على وديعتيهما المحتجزة في البنك منذ بداية الأزمة المالية أواخر عام 2019.

وأوضحت أن "المودع وسيم حاطوم تبلغ وديعته 5400 دولار، بينما تبلغ وديعة أشرف صالحة 23 ألفا و200 دولار". ودعت الجمعية كل المودعين للتوجه إلى البنك لمساندة المودعين في تحرير أموالهما.

وكانت فروع 3 بنوك لبنانية قد شهدت عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بلبنان قبل يومين، في حين لوحت جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها، وستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها، داعية إلى "تجنب ما لا تحمد عقباه".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، وبدأ عدد من المودعين عمليات اقتحام للمصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وتوقفت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية، لكنها عادت من جديد خلال يوليو/تموز الجاري.