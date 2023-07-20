مقتل ضابطة وإصابة جندي في حادث عمل بقاعدة عسكرية إسرائيلية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن ضابطة قتلت وجنديا جرح في "حادث عمل" داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل، ولم يكشف المتحدث طبيعة الحال واسم القاعدة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة العسكرية تحقق في ملابسات الحادث، وستحيل نتائج التحقيق إلى النيابة العامة العسكرية للبت فيها.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (Times of Israel) أن الضابطة قتلت جراء سقوط حاوية عليها داخل معسكر تسئليم للتدريب في صحراء النقب.