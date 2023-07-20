أعلن الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا وللنظام السوري.

وقال الاتحاد الأوروبي -في بيان- إنه أضاف 6 إيرانيين إلى قوائم العقوبات الخاصة بالدعم العسكري الإيراني لروسيا.

وأضاف أنه فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد إيران لتقديمها دعما عسكريا لروسيا وسوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات التقييدية الجديدة ضد طهران تركز على تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة.

وتحظر الإجراءات الأوروبية الجديدة تصدير المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

وتتهم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بمئات من الطائرات المسيرة، خاصة مسيرات "شاهد" التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا، وتقول إيران إنها نقلت تلك المسيرات لروسيا قبل اندلاع الحرب.

وبالتزامن مع ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.





عقوبات أميركية

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية -اليوم الخميس- عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات لهم علاقة بالحكومة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العقوبات تشمل 120 فردا وكيانا ذات صلة بروسيا لمحاسبتها على ما وصفها بحربها غير القانونية في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن العقوبات الجديدة ستحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي ووصولها إلى مواد حيوية، وتمنع قدراتها المستقبلية على إنتاج الطاقة والتصدير.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون أن العقوبات تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الروسي.