لاعب يانصيب يفوز بمليار دولار في سحب "باوربول" الأميركي

فاز لاعب يانصيب في ولاية كاليفورنيا الأميركية بجائزة كبرى -في سحب "باوربول" Powerball- بلغت قيمتها مليار دولار، بحسب القائمين على هذا اليانصيب.

وأعلنت هيئة اليانصيب في الولاية عبر تويتر "كاليفورنيا بات لديها ملياردير جديد في (باوربول)".

وقالت الهيئة إن التذكرة المبيعة بأحد متاجر لوس أنجلوس "كانت الوحيدة في جميع أنحاء البلاد التي تطابقت أرقامها الستة كلها مع تلك الرابحة في السحب يوم 19 يوليو/تموز، وقد فازت بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليار دولار".

وذكرت "واشنطن بوست" أن هذه الجائزة الكبرى هي الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أنها ثالث مرة تصل فيها إلى عتبة المليار.

وقالت الصحيفة إن الفائز يمكنه أن يختار الحصول على 558.1 مليون دولار نقدا دفعة واحدة، أو تقسيط 1.08 مليار دولار على دفعات سنوية تزيد قيمتها بنسبة 5% كل عام لمدة 30 سنة.

ويختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة.

وعلى الفائز بسحب أمس دفع ضرائب بنسبة 37% على معظم المكاسب، نظرا لأن دائرة الضرائب الأميركية تعتبر جوائز اليانصيب دخلا عاديا، وأن الفوز بالجائزة الكبرى يضع هذه القيمة من الدخل في أعلى شريحة ضريبية، بحسب "واشنطن بوست".

ويختار لاعبو "باوربول" 6 أرقام لـ 5 كرات بيضاء وكرة حمراء واحدة، ويجب أن تتطابق أرقام الشبكة مع الأرقام الستة في السحب للفوز بالجائزة الكبرى، ويبلغ احتمال الفوز لكل شبكة واحدا من كل 292.2 مليونا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فازت تذكرة واحدة بيعت في كاليفورنيا بالجائزة الكبرى البالغة ملياري دولار.