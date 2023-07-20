جدد دعمه لحل الدولتين في الجزيرة.. أردوغان يدعو دول العالم للاعتراف بقبرص التركية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الخميس- نداءه للعالم بألا يدير ظهره للحقائق في الجزيرة القبرصية، وحث دول العالم على الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية "في أسرع وقت".

وقال أردوغان "أكرر ندائي التاريخي الذي أطلقته من منبر الأمم المتحدة للعالم أجمع: لا تديروا ظهوركم للحقائق بالجزيرة، اعترفوا بجمهورية شمال قبرص التركية في أسرع وقت".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في احتفالات "عيد السلام والحرية" في العاصمة لفكوشا.

وأضاف أردوغان أنه من غير الممكن تجاهل وعزل القبارصة الأتراك عن العالم إلى الأبد في حين أنهم عنصر قديم وأصيل بالجزيرة.

كما جدد أردوغان دعمه فكرة حل الدولتين المتساويتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في جزيرة قبرص، "وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص".

عزلة وحصار

من جهته، شدد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية على وجوب إنهاء العزلة والحصار والقيود المفروضة على بلاده، خاصة في ما يتعلق بحرية السفر.

وخلال رحلته إلى جمهورية شمال قبرص، زار الرئيس التركي النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة لفكوشا، حيث وضع إكليلا من الزهور ووقّع على دفتر الزوار.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص بـ"عيد السلام والحرية" يوم 20 يوليو/تموز من كل عام، في ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا بالجزيرة عام 1974.