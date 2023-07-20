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إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن جنوب القدس المحتلة

مستوطنة غيلو - القدس
عملية الطعن وقعت في مستوطنة غيلو جنوبي القدس المحتلة (الجزيرة)
20/7/2023-|آخر تحديث: 20/7/202311:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب مستوطن إسرائيلي -اليوم الخميس- بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن أفرادها أجروا مسحا وتمشيطا للبحث عن مشتبه بهم في حادث الطعن، والذين هربوا من المكان، وأضافت أن قوة كبيرة من الشرطة تواصل بمساعدة مروحية البحث عنهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما.

وقد عُثر في مكان الحادث على سكينتين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة وجهاز المخابرات (الشاباك) يشكان في وقوف فلسطيني واحد أو اثنين وراء حادث الطعن.

المصدر : الجزيرة + الأناضول