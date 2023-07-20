إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن جنوب القدس المحتلة

أصيب مستوطن إسرائيلي -اليوم الخميس- بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن أفرادها أجروا مسحا وتمشيطا للبحث عن مشتبه بهم في حادث الطعن، والذين هربوا من المكان، وأضافت أن قوة كبيرة من الشرطة تواصل بمساعدة مروحية البحث عنهم.

דקירה בשכונת גילה בירושלים: כוחות משטרה גדולים בסיוע מסוק משטרתי ממשיכים במצוד אחר החשודים שנמלטו מהזירה. בהערכת מצב שנערכה במקום מפקד המחוז, ניצב דורון תורג'מן, הנחה לשלב בחיפושים יחידות מיוחדות ואמצעים טכנולוגיים. בשלב זה נבדק חשד לפיגוע pic.twitter.com/0K4qQkbyFC — משטרת ישראל (@IL_police) July 20, 2023

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما.

وقد عُثر في مكان الحادث على سكينتين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة وجهاز المخابرات (الشاباك) يشكان في وقوف فلسطيني واحد أو اثنين وراء حادث الطعن.