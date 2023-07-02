عاجل| وزير الخارجية الأوكراني: رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا
2/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202311:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية الأوكراني:
- ندعو السياسيين الألمان إلى عدم عرقلة التقدم في قضية عضوية أوكرانيا في الناتو
- رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا
- الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على أوروبا هي قبول انضمامنا للناتو
- سنزيل أعباء حماية جناحنا الشرقي عن ألمانيا ودول غرب الناتو بعد الحصول على العضوية
المصدر : الجزيرة