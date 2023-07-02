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عاجل| وزير الخارجية الأوكراني: رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا

2/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202311:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأوكراني:

  • ندعو السياسيين الألمان إلى عدم عرقلة التقدم في قضية عضوية أوكرانيا في الناتو
  • رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا
  • الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على أوروبا هي قبول انضمامنا للناتو
  • سنزيل أعباء حماية جناحنا الشرقي عن ألمانيا ودول غرب الناتو بعد الحصول على العضوية
المصدر : الجزيرة