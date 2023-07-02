بالفيديو.. مقاومون يسقطون مُسيرة لجيش الاحتلال في جنين

أسقط مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الأحد طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وفي بيان مشترك، أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى إسقاط الطائرة المسيرة والسيطرة عليها.

وقال البيان إن مقاومين استهدفوا المسيّرة بصليات من الرصاص؛ مما أدى إلى إسقاطها.

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يجري تحقيقا لمعرفة أسباب تحطم المسيرة التي كانت في مهمة أمنية بالمنطقة.

ولم يُقدم جيش الاحتلال تفاصيل إضافية عن أسباب سقوط الطائرة أو إن كانت تحتوي على "معلومات حساسة" أو لا.

وقبل 3 أسابيع، أعلنت المقاومة الفلسطينية إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء مخيم جنين.

وبثت "كتيبة جنين" -عبر حسابها في تليغرام- مقطعا مصورا لطائرة مسيّرة قالت إن "مهندسي الكتيبة يعملون على استخراج المعلومات التي داخلها".

​​​​​​​ومنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، تشهد الضفة الغربية توترا إثر عملية عسكرية في جنين أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، تبعها مقتل 4 إسرائيليين في 20 من الشهر نفسه في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان واستشهدا لاحقا، وإثر ذلك شن مستوطنون هجمات في عدة بلدات بالمنطقة.

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق النار.