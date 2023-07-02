إسرائيل تقرر شراء سرب ثالث من المقاتلات الأميركية "إف-35"

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على طلب رئيس هيئة أركان الجيش بنتسي هليفي شراء سرب جديد من الطائرات الأميركية المقاتلة الحديثة "إف-35" (F-35)، وسيكون ثالث سرب من هذا الطراز في سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان أن قيمة الصفقة الجديدة تناهز 3 مليارات دولار لشراء 25 مقاتلة جديدة، وبذلك سيصبح لدى سلاح الجو 75 طائرة من هذا الطراز المتطور من المقاتلات الأميركية.

وأضافت أن شركتي "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) و"برات آند ويتني" (Pratt & Whitney) المصنعتين لمحركات الطائرات الحربية وافقتا على إشراك شركات دفاع إسرائيلية في إنتاج مكونات "إف-35".

وقالت وزارة الدفاع إن الصفقة الجديدة ستمول من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب.

وتقدم الولايات المتحدة بشكل سنوي مساعدات لإسرائيل كجزء من التزام طويل الأجل تعهدت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويقضي بمنح تل أبيب 38 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2028.

وإسرائيل أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات "إف-35" منذ يونيو/حزيران 2016، وتعرف تلك المقاتلات أيضا باسم "جوينت سترايك فايتر" (Joint Strike Fighter)، وهي من أكثر الطائرات الحربية تقدما في العالم، وتتميز بقدرتها الكبيرة على المناورة وتفادي رصدها من قبل أجهزة الرادار، ولذلك تعرف بالطائرة الشبحية.