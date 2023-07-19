قادما من قطر.. الرئيس التركي يصل الإمارات آخر محطات جولته الخليجية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات قادما من الدوحة، ضمن جولة خليجية له وقّع في بدايتها اتفاقيات مشتركة مع السعودية تشمل مذكرات تفاهم في مجال الدفاع المشترك وشراء مسيّرات تركية.

وأجرى أردوغان أمس محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت عددا من الملفات تصدرتها العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد أمير قطر أنه ناقش مع الرئيس أردوغان مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.

وقال الشيخ تميم في تغريدة على تويتر "سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها. pic.twitter.com/3dBHVow1Cz — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 18, 2023

وشهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك بين قطر وتركيا بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية التركية.

كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل معا لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية، واتفقا على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين اجتماعا لمناقشة القضايا المهمة ومجالات التعاون المشتركة، كما سيعقد مجلس الأعمال التركي القطري اجتماعا لمناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين.