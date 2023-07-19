عاجل| وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة

وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة.

وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الذرية.

وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي مشترك: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة