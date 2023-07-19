عاجل| وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة
19/7/2023-|آخر تحديث: 19/7/202303:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة.
وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الذرية.
وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي مشترك: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة
المصدر : الجزيرة + وكالات