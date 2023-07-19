عاجل | البيت الأبيض: بايدن وهرتسوغ ناقشا التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي والشراكة الدفاعية بين إيران وروسيا

البيت الأبيض: بايدن والرئيس الإسرائيلي ناقشا الحاجة إلى نهج توافقي في إسرائيل بشأن التغييرات القضائية

البيت الأبيض: بايدن جدد لهرتسوغ التزامه بالحفاظ على حل الدولتين المتفاوض عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني