عاجل | الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: الملف الاقتصادي الخليجي يمثل لدينا التحدي الأكبر والأهم

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: نعمل على استكمال بعض العناصر للتوصل إلى التكامل الاقتصادي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: هناك إرادة واضحة لدى قادة الخليج لتحقيق التكامل الاقتصادي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعوية وإيران

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران يسهم في استقرار المنطقة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: ندعم خطط الإصلاح في العراق ونبحث مع العراقيين سبل دعمها

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: دول الخليج بادرت بالدعوة للتهدئة في السودان والنأي بالشعب عن الحرب

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: ندعم جهود التهدئة بالسودان وعلى رأسها المبادرة السعودية الأميركية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: نجدد دعوتنا للتهدئة في السودان والسماح بوصول المساعدات

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: مستعدون لمساعدة اليمنيين لحل الأزمة إذا توفرت لديهم الرغبة الجادة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: استمرار الأزمة في اليمن سببه تعنت الحوثيين في الدخول في حوار جدي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: دول الخليج تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الشركاء

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: دول الخليج شددت على ضرورة النأي بملف الحبوب عن الحروب والصراعات

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة: تحدثنا بإسهاب مع الجانب الروسي بشأن أهمية تجديد اتفاق الحبوب