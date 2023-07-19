نفى اعتبار اعتقاله إعلان حرب.. الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة بريكس عبر الفيديو

قال الكرملين -اليوم الأربعاء- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة "بريكس" الاقتصادية -المقرر عقدها بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل- عبر تقنية الفيديو.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مشاركة بوتين في القمة ستكون كاملة، وأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيحضر الحدث على رأس الوفد الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا -في بيان- أنه باتفاق متبادل، لن يحضر بوتين قمة بريكس، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها.

وتعد مجموعة "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر عقد قمة بريكس المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

من جهة ثانية، قال بيسكوف إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني "إعلان حرب"، وأضاف بيسكوف أنه "مع ذلك يدرك الجميع ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين".

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا -أمس الثلاثاء- أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.