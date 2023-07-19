رست في ميناء بورتلاند جنوبي بريطانيا أول عوامة تستأجرها الحكومة البريطانية لإيواء طالبي اللجوء تتسع لنحو 500 شخص.

وقالت الحكومة إنها ستنقل طالبي اللجوء إلى عوامات وقواعد عسكرية سابقة بدعوى أن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا.

وكانت الحكومة البريطانية قد تمكنت من تمرير مشروع قانون الهجرة غير النظامية الذي يقضي باعتقال وترحيل طالبي اللجوء ممن يصلون إلى البلاد بطرق غير قانونية.

وقالت الحكومة إن القانون يستهدف بالدرجة الأولى طالبي اللجوء غير النظاميين الذين تجاوز عددهم العام الماضي 45 ألفا.

لكن منظمة الأمم المتحدة قالت إن قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي ووصفته بالسابقة المقلقة.