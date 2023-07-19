السنة الهجرية الجديدة.. تغيير كسوة الكعبة وإخراج زكاة المال ونوادي أوروبا تهنئ

احتفل المسلمون في أنحاء العالم ببداية العام الهجري الجديد 1445 اليوم الأربعاء، وهي ذكرى ترتبط بهجرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وتتفاوت احتفالات العام الهجري من بلد لآخر، ففي حين تحتفل بعض الدول الإسلامية عبر فعاليات رسمية وشعبية تشمل إقامة ندوات ودروس دينية، كما تدرج بعضها هذا اليوم ضمن قائمة العطلات السنوية، فإن دولا أخرى لا تشهد أي مظاهر احتفالية بهذه المناسبة.

ويرتبط ذلك باتباع البعض مذاهب تعتبر الاحتفال ببداية السنة الهجرية نوعا من البدع غير المستحبة، بينما يرى آخرون أن الاحتفال هو في حقيقته احتفال بحدث حاسم في تاريخ الإسلام، وهو هجرة الرسول من مكة التي كان يتعرض فيها مع أصحابه للتضييق والاضطهاد إلى المدينة المنورة التي انتشر منها الإسلام ليدخل الناس في دين الله أفواجا.

لكن هذا التباين في الرؤى لم يمنع القادة وكبار المسؤولين في الدول الإسلامية من تبادل التهاني بهذه المناسبة.

مظاهر مختلفة

في السعودية، جرت العادة على إكساء الكعبة المشرفة ثوبها الجديد مع أول أيام العام الهجري، حيث يشرف فريق مختص على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب الجديد بالقديم، وأخيرا إسدال الكسوة.

وفي مدينة القدس المحتلة، بدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ الصباح لإحياء الاحتفال بالعام الهجري الجديد، حيث تحيي دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم في رحاب الأقصى بسلسلة من المواعظ والدروس والابتهالات الدينية بحضور شخصيات دينية مقدسية.

وفي مصر، أقامت وزارة الأوقاف احتفالها المعتاد بهذه المناسبة، وذلك في مسجد الإمام الحسين بحضور نواب عن رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

أما المغرب، فيستقبل مواطنوه السنة الهجرية الجديدة باحتفالات بالمديح النبوي تحتضنها المسارح والمساجد والزوايا، في حين تشهد الأسواق رواجا تجاريا ملحوظا.

ومن المظاهر المرتبطة بالسنة الهجرية الجديدة في المغرب، يحرص المواطنون على إخراج زكاة المال أو ما يسمى "العشور" سواء نقدا أو عينا، إذ جرت العادة أن يخرج التجار والفلاحون زكواتهم في شهر محرم أول أشهر السنة الهجرية.





وفي الجزائر، يطلق على أول يوم في السنة الهجرية "رأس عام العرب"، فلطالما ربطوه بهويتهم العربية الإسلامية، إذ كانوا يميزونه عن السنة الميلادية بتسميتها "عام القور" أو "عام الفرنسيس" ويعود ذلك لما ورثوه من الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وفي أول أيام هذا العام، تستغل العائلات يوم العطلة الرسمية بالتجمع في "الدار الكبيرة" بيت الجد والجدة، ويتبادل الجيران الأطباق والتهاني ويتمنون أن تكون سنة خير وافر.

كما يعتبر "الحمام التقليدي" من عادات النسوة في الجزائر، حيث يجتمعن صبيحة يوم رأس السنة الهجرية، يرددن الأغنيات الشعبية القديمة التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي تونس، يستغل الشعب التونسي الإجازة الرسمية، إذ يزورون المساجد ويشاركون في الصلوات والدروس الدينية كما يتلى القرآن الكريم. كما تكثر في هذا اليوم الزيارات العائلية بين الأقارب.

كذلك تُنظم أحداث ثقافية ودينية في هذا اليوم الخاص، حيث تقام المعارض والمهرجانات التي تعبر عن الهوية الإسلامية والثقافة التونسية.

ومن بين العادات التي تكثر في تونس حفلات عقد القران ومراسم الخطوبة والهدايا بين المخطوبين، لأن كثيرا من الأسر تعتقد أن هذا اليوم هو طالع خير.

مسؤولون وشيوخ

رسميا، أفاد الديوان الأميري القطري، عبر حسابه على تويتر، بأن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية.

وبارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للأمة الإسلامية، قائلا: "نستمد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دروسا في التضحية والوفاء في سبيل إعلاء كلمة الحق، كل عام وشعبنا والأمتان العربية والإسلامية بألف خير".

وقال المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي: "بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد، نهنئ الأمة الإسلامية راجين أن يكون عام خير وبركة وألفة ومودة بين الأمة، وأن يَمُنَ عليها بالنصر العزيز، وأن يعيد إليها مقدساتها المسلوبة، ولا أنسى أن أذكِر الأمة بضرورة إحياء التأريخ الهجري، وأن تتخلص من كل دخيل عليها".

وفي تركيا، هنأ رئيس الشؤون الدينية التركي على أرباش، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية الجديدة، وتمنيا أن تكون السنة الهجرية الجديدة وسيلة لتعزيز الوحدة والإخاء وأن تجلب الخير للعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء.

نواد أوروبية

وكعادتها في المناسبات الإسلامية، هنأت أندية أوروبية -من الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم- المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة.

وشاركت الأندية التهاني عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الناطقة بالعربية أو الأجنبية، وجاء في مقدمتها أندية ليفربول ومانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي، وإي سي ميلان من إيطاليا حيث يلعب عدد من النجوم العرب والمسلمين بهذه الأندية.

ففي حسابه على تويتر، كتب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بالعام الهجري الجديد، وكل عام والأمة الإسلامية بخير".

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بالعام الهجري الجديد 🌙 كل عام والأمة الإسلامية بخير 🩵 ⁧#العام_الجديد_1445⁩ 🙌 pic.twitter.com/rysdYtdGjS — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 18, 2023

ونشر نادي "إي سي ميلان" على تويتر تهنئة باللغة الإيطالية، قال فيها "تتقدم رابطة الدوري الإيطالي بأطيب التهاني للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكل عام وأنتم جميعًا بخير".

كما احتفى باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي قادش الإسباني بالعام الهجري الجديد، وتمنيا عاما سعيدا للمسلمين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

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شارك في التغطية: سناء القويطي من المغرب – فاطمة حمدي من الجزائر – وكالة سند

تحرير: داود سليمان