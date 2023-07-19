أميركا تسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية

قال مسؤول أميركي لرويترز إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع اليوم الثلاثاء على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.

وأضاف المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ومنصبه- أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوما في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.

وكانت الحكومة العراقية طلبت من واشنطن حل مشكلة المستحقات المالية لإيران عن صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان صدر في يونيو/حزيران الماضي أن الوزير فؤاد حسين أكد -خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض- على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الكهربائي في العراق.

وتغيب الأرقام الرسمية لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن أرقاما غير رسمية تشير إلى وجود نحو 50 مليار دولار في كل من الصين والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولا يمكن تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات.