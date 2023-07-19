في آخر محطة بجولته الخليجية.. أردوغان: سنرفع علاقاتنا مع الإمارات لشراكة إستراتيجية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترفع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وقد وقعت أبو ظبي وأنقرة اليوم خلال زيارة أردوغان للإمارات اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.

والتقى الرئيس التركي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقال أردوغان إنه من خلال آلية المجلس الإستراتيجي التركي الإماراتي سيتم رفع العلاقات بين البلدين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وقال الرئيس الإماراتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن بلاده بحثت مع تركيا "تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما إلى الأمام".

وعقب الاجتماع بين أردوغان وبن زايد، أهدى الرئيس التركي نظيره الإماراتي هدية عبارة عن سيارة من نوع "توغ" تركية الصنع.

وأوردت وكالة الأناضول أن تركيا والإمارات وقّعتا اليوم الأربعاء اتفاقيات في 13 مجالا بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

كما عقد اليوم أيضا في أبو ظبي منتدى الأعمال التركي الإماراتي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين بمجالات مختلفة، على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلومات والمصرفية.

ومساء أمس الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان إلى أبو ظبي قادما من الدوحة، محطته الأخيرة في جولته الخليجية التي بدأها الاثنين، وشملت السعودية وقطر.