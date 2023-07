شاهد.. ممثل الاتحاد الأوروبي يحلق بمظلة قبالة سواحل غزة تضامنا مع القطاع المحاصر

حلّق ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في فلسطين بمظلة قبالة ساحل غزة في نهاية ولايته، وذلك في مغامرة نادرة هدفها لفت الانتباه إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأظهر مقطع مصور نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي على الإنترنت فون بورغسدورف وهو يحلق قبالة ساحل غزة، ​بعد أن واجه صعوبة في بداية الأمر حتى تمتلئ مظلته بالهواء الكافي.

وقال فون بورغسدورف -في المقطع المصور- "بمجرد أن تكون فلسطين حرة، وغزة حرة، بوسع المرء القيام بالشيء نفسه تماما". مضيفا أن "سبب إقدامي على ما قمت به لأرشدكم إلى الطريق للأمام، وسنعمل من أجل ذلك، ما رأيكم؟"

وقال متحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس -الذي شارك في الرحلة- إن التحليق جرى الأحد الماضي، مضيفا أن المظلة خاصة بالمبعوث، مما يشير إلى أنه تمكن من إدخالها عبر أمن الحدود بفضل حصانته الدبلوماسية.

ولفت إلى أن فون بورغسدورف ارتفع 50 مترا في الهواء لمدة 5 دقائق على الأقل، وأنه لم يتم إخطار إسرائيل "بالنشاط المحلي والرياضي البحت".

Watch: Outgoing European Union (EU) envoy Sven Kühn von Burgsdorff paraglides off Gaza's coast in a rare flight designed to draw attention to the ongoing Israeli blockade of the Palestinian enclave. pic.twitter.com/sKZjjfsQWS

— Quds News Network (@QudsNen) July 18, 2023