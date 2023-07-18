يوم المقاومة القومي.. المعارضة الإسرائيلية تصعد احتجاجها على التعديلات القضائية

صعد المعارضون لخطة "التعديلات القضائية" في إسرائيل احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء وأغلقوا عدة محاور رئيسية، رغم الانتشار الكثيف للشرطة التي اعتقلت 17 من المشاركين في الاحتجاجات.

وتحت شعار "يوم المقاومة القومي"، انطلقت المظاهرات صباح اليوم، وتجمع مئات المحتجين في منطقة وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا وشوارع مركزية، من بينها مدخل وزارة الأمن ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي، كما حاولوا عرقلة حركة القطارات.

في المقابل، حشدت الشرطة الإسرائيلية آلافا من أفرادها للتعامل مع المحتجين الذين يتهمون الحكومة بالانقلاب على نظام الحكم، وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصا خلال الاحتجاجات على التغييرات القضائية.

وبعد ظهر اليوم قال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت محاور طرق عدة وسط تل أبيب بسبب الاحتجاجات المتواصلة.

وأعلنت حركات الاحتجاج عن المظاهرات اليوم الثلاثاء في أعقاب استمرار إجراءات ما وصفته بتشريع خطة إضعاف القضاء وعزم الائتلاف المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بداية الأسبوع المقبل.

وكان قادة المعارضة الإسرائيلية قد دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف هذا التشريع والعودة إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي اليوم جلسة يواصل خلالها المناقشة والتصويت على سن قوانين هدفها الحد من عمل القضاة وجهاز القضاء في إسرائيل، بحسب خطة الائتلاف الحكومي لتغيير نظام القضاء.