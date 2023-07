هرتسوغ يلتقي بايدن في البيت الأبيض ونتنياهو ينفي تعهده بتجميد الاستيطان

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك في خضم احتجاجات غير مسبوقة تشهدها تل أبيب ضد خطة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى إقرارها.

وأكد هرتسوغ -خلال اللقاء- أن إسرائيل تخوض "نقاشا مجتمعيا ساخنا لكن ديمقراطيتها قوية ومتينة".

وعقب اللقاء، قال الرئيس الإسرائيلي إنه ناقش مع الرئيس الأميركي عدة قضايا، من بينها "التهديد النووي الإيراني والوضع الداخلي في إسرائيل".

ويزور هرتسوغ واشنطن في وقت يستعد فيه المشرعون الإسرائيليون، بدعم من الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة نتنياهو، لإقرار مشاريع قوانين تقول المعارضة إنها تحوّل إسرائيل إلى "دكتاتورية".

في الأثناء، قال عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي إنهم لن يحضروا جلسة الكونغرس التي يلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة فيها، متذرعين بحجج من بينها سجل حقوق الإنسان لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتبت إلهان عمر العضو بمجلس النواب في الكونغرس الأميركي -على تويتر- إن حضور جلسة الخطاب غدا الأربعاء، بالنسبة لها أمر في حكم "المستحيل".

Israeli President Isaac Herzog’s address comes on behalf of the most right wing government in Israel’s history, at a time when the government is openly promising to “crush” Palestinian hopes of statehood—essentially putting a nail in the coffin of peace and a two-state solution.

وأضافت إلهان عمر أن "خطاب الرئيس الإسرائيلي هو نيابة عن الحكومة صاحبة أقوى النزعات اليمينية في تاريخ إسرائيل"، مضيفة أنه يأتي في وقت تتعهد فيه الحكومة الإسرائيلية "على الملأ بسحق آمال الفلسطينيين في إقامة دولة، وهو ما يدق بشكل أساسي مسمارا في نعش السلام وحل الدولتين".

كما أكدت رشيدة طليب أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي -على تويتر- أنها ستقاطع كلمة هرتسوغ.

In solidarity with the Palestinian people and all those who have been harmed by Israel's apartheid government, I will be boycotting President Herzog’s joint address to Congress.

I urge all Members of Congress who stand for human rights for all to join me. #BoycottApartheid pic.twitter.com/2ixUdCT1Kq

