تنديدا بتعديلات نتنياهو القضائية.. يوم احتجاجات جديد في إسرائيل وتحذير من تصاعد رفض التجنيد

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع -اليوم الثلاثاء- في احتجاجات "يوم المقاومة" ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تمريرها، في حين يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري.

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن إسرائيل تعيش "أياما مأساوية"، وأضافوا -في بيان- أن الحكومة "خرجت عن مسارها وتسرع الخطى للقضاء على الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة الصحافة الفرنسية "من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي".

وأظهرت فيديوهات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الإسرائيليين وهم يغلقون الشوارع ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية.

Protesters currently at the Tel Aviv train station and stations all over the country. Chants of “Democracy or Rebellion!” pic.twitter.com/rjB4ZJxUCD

— Josh Drill (@drill_josh) July 18, 2023