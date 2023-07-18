رغم تحذيرات كوريا الشمالية.. غواصة نووية أميركية ترسو بميناء بوسان الكوري الجنوبي

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية -اليوم الثلاثاء- أن غواصة نووية أميركية رست في ميناء بوسان لأول مرة منذ عقود، وذلك في إطار ما قالت إنه التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع، رغم تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل أن "غواصة نووية أميركية ترسو في ميناء بوسان اليوم"، مشيرا إلى أن آخر مرة رست فيها غواصة تحمل صواريخ باليستية أميركية في شبه الجزيرة الكورية كانت في عام 1981.

وتعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية في إعلان واشنطن الذي تبناه الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، خلال قمتهما في أبريل/نيسان، حيث اتفقا على تعزيز "الرؤية المنتظمة" للإستراتيجية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية.

وندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بالخطة الأسبوع الماضي، محذرا من أنها "قد تحرض على أسوأ أزمة في الصراع النووي من الناحية العملية".

كما حذّرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، من "ردع نووي ساحق" ما لم تتخلَّ الولايات المتحدة عما وصفته "بسياستها العدائية" ضد بيونغ يانغ، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقالت كيم يو، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الشمالية)، "الآن وقد رفضت الولايات المتحدة التخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ.. ستسعى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جاهدة لبناء أقوى ردع نووي ساحق".