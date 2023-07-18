ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالقاهرة إلى 12 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا المبنى الذي انهار أمس الاثنين بحي حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 12 قتيلا، بعد انتشال جثامين 3 أطفال من بين أنقاض المبنى المكون من 5 طوابق.

وقال مصدر أمني إنه تم القبض على المتهم المتسبب في انهيار المبنى، موضحا أنه من قاطني الطابق الأرضي بالمبنى نفسه، وقام بأعمال تشطيبات شملت تكسير وإزالة حوائط داخل شقته، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ويعد الحادث هو الثالث من نوعه خلال 3 أيام في مصر، بعد حادثين مشابهين في محافظتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر، حيث انهار مبنى مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة (شمالي مصر) أول أمس الأحد، مما أسفر عن 4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي والسادس من يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.