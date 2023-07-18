أمير قطر والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور الدوحة في إطار جولته الخليجية.

وعقد الزعيمان قمة ثنائية تناولت عددا من الملفات المهمة، تصدرتها العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر التوقيع على بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخمسين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما ستعقد اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين اجتماعها لمناقشة القضايا المهمة ومجالات التعاون المشتركة، وسيعقد مجلس الأعمال التركي القطري اجتماعا لمناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وكان الرئيس التركي وصل في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، قادما من السعودية.

وحطت طائرة الرئاسة التركية في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري، والشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير قطر لدى تركيا، والسفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

وأمس الاثنين، وصل الرئيس التركي مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات.

وخلال زيارته للسعودية، وقّع أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 9 اتفاقيات تشمل شراء طائرات مسيّرة من تركيا، إضافة إلى خطة للتعاون الدفاعي.