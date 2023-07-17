نصبت لهم كمينا.. ليبيا تعلن مقتل 6 مهربين واعتقال 3 في اشتباك مسلح بالصحراء

أعلن حرس الحدود الليبي مقتل 6 مهربين أجانب واعتقال 3 آخرين في اشتباك مسلح بالصحراء الليبية.

وقالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن القوات الليبية نصبت كمينا لرتل من السيارات المسلحة التي كان يقودها مهربون يمتهنون تهريب البشر والمخدرات.

وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق اعتقال اثنين من المهربين خلال عملية منفصلة في منطقة صحراوية جنوب العاصمة طرابلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنقاذها عشرات من اللاجئين الأفارقة الذين أبعدتهم السلطات التونسية من أراضيها باتجاه المناطق الحدودية مع ليبيا.

إيواء مؤقت

وقالت الداخلية الليبية إنها وفرت للاجئين مركز إيواء مؤقت، كما قامت كوادرها المختصة بإسعاف عدد من المصابين، وذلك بحضور أفراد من المنظمة الدولية للهجرة.

وكان عدد من اللاجئين الأفارقة أكدوا رغبتهم في دخول الأراضي الليبية أو العودة إلى بلدانهم، أو السماح لهم بالعبور إلى أوروبا.

كما أكدوا رفضهم العودة إلى الأراضي التونسية متهمين السلطات هناك بأنها نقلتهم قسرا إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا، ولم تقدم لهم مساعدات غذائية منذ أيام.

وكان مسؤولو البلدين قد أبدوا حرصهما على معالجة قضية وجود المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود المشتركة في إطار احترام القوانين المعمول بها في البلدين، والقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها قضية عابرة للحدود.

وفي الإطار نفسه، اتفق وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي على تبني سياسة مشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.