مظاهرات ببلدة الفريديس داخل الخط الأخضر ضد تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

تظاهر المئات من أهالي بلدة الفريديس -داخل الخط الأخضر المحتل- ضد تفشي الجريمة وما وصفوه بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتخاذل ممثلي المجتمع العربي في الكنيست.

وجاءت المظاهرة بعد ساعات قليلة من تشييع الشاب علاء مرعي، مساعد رئيس المجلس المحلي الذي قتل في حادث إطلاق نار في بلدة الفريديس الخميس الماضي.

وطالب المتظاهرون أعضاء الكنيست العرب ورؤساء المجالس المحلية بالالتزام بوجباتهم تجاه المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل وحمايته.

مئات المتظاهرين في بلدة الفريديس يغلقون شارع 4 احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة في أراضي 48.

تصوير: ضياء حاج يحيى pic.twitter.com/vAW1BstAB9 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) July 16, 2023

من ناحية أخرى، أضرم مستوطنون -تحت نظر قوات الاحتلال الإسرائيلي- النار في أراض زراعية بقرية بورين جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 مزارعين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس بأن المستوطنين أحرقوا مئات أشجار الزيتون ومنعوا سيارات الإطفاء من الوصول للمكان.