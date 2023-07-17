كييف تقر بصعوبة وضع قواتها في خاركيف.. بوتين: كل محاولات أوكرانيا لاختراق دفاعاتنا فشلت

قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن الوضع ساء إلى حد ما في اتجاه الشرق وإن القوات الروسية تتقدم بمحور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع محاولات أوكرانيا لاختراق دفاعات بلاده خلال الهجوم المضاد باءت بالفشل.

وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلادها في موقف دفاعي الآن في محور كوبيانسك وسط هجمات روسية شرسة لليوم الثاني على التوالي، على حد قولها.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن مواقع القوات الأوكرانية والروسية تتغير بشكل كبير عدة مرات في اليوم الواحد.

وكانت أوكرانيا استعادت السيطرة على جزء كبير من مقاطعة خاركيف في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تسيطر القوات الروسية حاليا على شريط صغير من الأرض هناك.

وفي مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، قال مسؤولان محليان إن رجلا لقي حتفه وعدة أشخاص أصيبوا، الأحد، في قصف روسي على أحد الأحياء الجنوبية لخاركيف.





وذكر حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف في وقت سابق الأحد أن حريقا اندلع بسبب القصف الروسي، مضيفا أن المسعفين نقلوا 3 رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى وعالجوا آخر في الموقع.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن المدينة تعرضت، الأحد، لقصف روسي مرتين.

تصريحات بوتين

وقال الرئيس الروسي، الأحد، إن جميع محاولات أوكرانيا لاختراق دفاعات بلاده خلال الهجوم المضاد باءت بالفشل.

وأضاف بوتين أن قواته لم تكن بحاجة لاستخدام الذخائر العنقودية، لكن إذا تم استخدامها ضدها فسيكون لديها الحق في ذلك، وهي تمتلك مخزونات كافية منها.

وأشار -في مقابلة على قناة روسيا اليوم- إلى أن واشنطن لجأت إلى تزويد كييف بالذخائر العنقودية بسبب النقص في الذخيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كثيرا ما وصفت استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة.

وفي هذا السياق، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية- أن الذخائر العنقودية الأميركية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، مضيفا أن تقديم هذه الذخائر جاء تعويضا لنقص قذائف 155 مليمترا التي يتطلب إنتاجها بعض الوقت.

فيما قال مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية سيرهي كوزان في تصريح للجزيرة إن "كل شيء يسير حسب الخطة فيما يتعلق بالهجوم الأوكراني المضاد"، موضحا أن القذائف العنقودية التي استلمتها كييف من واشنطن "ستستخدم ضد الأهداف العسكرية بعيدا عن المناطق المدنية".

ولفت مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية تستخدم القذائف العنقودية منذ 2014.





جبهة دونيتسك

وأعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا (شرقي أوكرانيا) مقتل مدني وإصابة 3 آخرين في قصف أوكراني على أحياء في مدينتي دونيتسك وماكييفكا.

وقالت السلطات نفسها إن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة ماكييفكا ما أدى إلى مقتل سيدة، مشيرة إلى تعرض حي كوييشوفو غربي دونيتسك لقصف بصواريخ غراد، وأحياء شمالي المدينة لقصف مدفعي، ما خلّف إصابة 3 مدنيين وأضرارا مادية بمنازل وبنى تحتية.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، الأحد، إن امرأة قتلت وأصيب آخرون في قصف أوكراني استهدف السوق المركزي بمنطقة شيبيكينو، كما تضررت واجهات محال تجارية في المنطقة.

ووفق حاكم المقاطعة، فإن بيلغورود تعرضت لقصف أوكراني بنحو 90 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيلغورود مقاطعة روسية حدودية متاخمة لمقاطعة خاركيف الأوكرانية.