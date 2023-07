روسيا تتوعد بالرد على استهداف جسر القرم واستمرار المعارك شرق وجنوب أوكرانيا

توعدت روسيا اليوم الاثنين بالرد على استهداف الجسر الذي يربط أراضيها بشبه جزيرة القرم، في حين استمرت المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا وسط بيانات متضاربة من كييف وموسكو عن الأوضاع الميدانية، وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي 25" في بحر آزوف.

وقالت موسكو إن الجسر استُهدف فجر اليوم بقاربين مسيّرين مما تسبب بأضرار، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تضرر دعامات الجسر الذي يعد المنفذ البري الأهم لشبه الجزيرة مع روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جسر القرم تعرض لأضرار خطيرة ناتجة عن الهجوم الأوكراني، مضيفا أنه بانتظار مقترحات لتحسين الأمن على الجسر.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفلة في الهجوم، وأكدت اللجنة أن الهيئات الأمنية الأوكرانية هي من تقف وراءه.

وقالت مصادر في إدارة أمن الدولة الأوكرانية إن الهجوم الليلي على جسر القرم هو عملية خاصة نفذتها القوات البحرية وجهازُ الأمن الأوكرانيان، وإن العملية جرت وفقا للقانون الدولي.

بيد أن المتحدث باسم إدارة الاستخبارات الأوكرانية أندريه يوسوف رفض التعليق على حادث جسر القرم، في حين نفى الناطق باسم قيادة البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك القدرة على التأكيد الرسمي لاستهداف جسر القرم.

واتهم بليتينتشوك في مقابلة مع الجزيرة الجانب الروسي بمحاولة تبرير ما وصفه بالعدوان على أوكرانيا، قائلا إنه بسبب تدمير جزء من الجسر سيواجه الروس مشكلات في الخدمات اللوجستية لأنهم يستخدمون شبه جزيرة القرم كمحور لوجستي كبير لتحركات قواتهم نحو العمق الأوكراني.

The video of the destruction on the Crimean Bridge was published by the Investigative Committee of the Russian Federation.

The SBU has already officially commented on the detonation: "The Security Service of Ukraine will definitely reveal all the details of the organization of… pic.twitter.com/1ciFphPV0f

— Feher_Junior (@Feher_Junior) July 17, 2023