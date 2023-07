أسكتلندا تفتح تحقيقا عقب أكبر نفوق جماعي للحيتان منذ عقود

نفق نحو 55 حوتا -أمس الأحد- بعد أن دفعت بهم الأمواج نحو شاطئ قرية شمال تولستا شرقي جزيرة لويس بأسكتلندا، فيما يعتقد أنه أكبر حدث نفوق جماعي منذ عقود، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.

Just arrived at Stornoway to investigate what seems to be the largest fatal mass #stranding event we've had in Scotland for decades. Over fifty #PilotWhales sadly confirmed dead. pic.twitter.com/bOKTnrqD8l

— SMASS (@strandings) July 16, 2023