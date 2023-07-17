اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة.. رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الخارجية الأردني

استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأردن، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما اتفق الجانبان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق التهدئة وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.