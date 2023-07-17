أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الأردني ويتلقى رسالة شفهية من الملك عبد الله الثاني

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الاثنين- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الدوحة.

وأفاد بيان أصدره الديوان الأميري أن الصفدي نقل رسالة شفهية لأمير دولة قطر من ملك الأردن عبد الله الثاني، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، استقبل الصفدي -أمس الأحد- واستعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما اتفق الجانبان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق التهدئة وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.