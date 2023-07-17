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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الأردني ويتلقى رسالة شفهية من الملك عبد الله الثاني

سمو الأمير المفدى يتلقى رسالة شفهية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قام بنقلها سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني خلال استقبال سموه له في الديوان الأميري. الصورة من الديوان الاميري
الصفدي (يسار) نقل رسالة شفهية من الملك الأردني لأمير قطر الشيخ تميم (الديوان الأميري)
17/7/2023

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الاثنين- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الدوحة.

وأفاد بيان أصدره الديوان الأميري أن الصفدي نقل رسالة شفهية لأمير دولة قطر من ملك الأردن عبد الله الثاني، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، استقبل الصفدي -أمس الأحد- واستعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما اتفق الجانبان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق التهدئة وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)