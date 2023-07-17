عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مباحثات حول قطاعات الغاز والنفط والمجالات الصناعية الأخرى.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري. #قطر #الجزائر https://t.co/Xe5QOXFC4f pic.twitter.com/berk09EfvN — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 16, 2023

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة يوم السبت في زيارة عمل تستغرق يومين.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة في آخر عام 2019.