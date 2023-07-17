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أمير قطر يبحث مع الرئيس الجزائري قضايا إقليمية ودولية

جلسة مباحثات بالدوحة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (وكالة الأنباء القطرية)
17/7/2023

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مباحثات حول قطاعات الغاز والنفط والمجالات الصناعية الأخرى.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة يوم السبت في زيارة عمل تستغرق يومين.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة في آخر عام 2019.

المصدر : الجزيرة