أعلنت وقف تسجيل الأجانب في 1169 حيا.. تركيا تكشف عن أعداد المهاجرين إليها

كشفت رئاسة إدارة الهجرة التركية عن أن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى أمس الأحد 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا.

وأضافت -في بيان- أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا تجاوزت حتى الآن 20% من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء، من بينها 54 حيا في إسطنبول.

وذكر البيان أنه بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها، تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء.

وأشارت إدارة الهجرة إلى تحديثها الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالأجانب المقيمين في البلاد أسبوعيا عبر موقعها الإلكتروني.