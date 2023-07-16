37 قتيلا و10 مفقودين في فيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا الجنوبية

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد 10 آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم انتشال 6 جثث من نفق غمرته المياه في مدينة أوسونغ وسط كوريا الجنوبية صباح اليوم.

ويحاول المسعفون الوصول إلى أكثر من 10 سيارات محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغ تشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

وتشهد كوريا الجنوبية هطولا للأمطار الغزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأدت الأمطار لوقوع انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء مؤقتا في عدة مناطق بالبلاد، واضطر أكثر من 7 آلاف شخص للفرار من منازلهم، وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بعيدا عن الفيضانات.

وأعلن مكتب الطقس أن هطول الأمطار الغزيرة سوف يستمر خلال الأيام المقبلة على أجزاء كبيرة من البلاد.

وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي أمطارا غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وكانت الأمطار في ذلك الوقت هي الأغزر منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في سيول قبل 115 عاما.

وفي الهند تواصلت الفيضانات في المناطق المنخفضة، وتجاوز منسوب مياه نهر غامنا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في غضون أسبوعين.

أما في اليابان، فقد اجتاحت الأمطار الغزيرة محافظة أكيتا شمالي البلاد، مما أدى إلى فيضان في نهر شينشيرو، وسط مخاوف من وقوع فيضان أيضا في نهر توهوكو.