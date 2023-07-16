قتلى ومفقودون بعد غرق عبّارة نهرية في بنغلاديش

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد نحو 30 شخصا في غرق عبارة ركاب كان على متنها حوالي 40 راكباً في نهر بوريغانغا بالقرب من العاصمة البنغالية داكا الأحد.

وقالت الشرطة إنّ العبّارة كانت تنقل الركاب قرابة الساعة الثامنة مساء عبر نهر بوريغانغا عندما اصطدمت بسفينة شحن محمّلة برمال بالقرب من سادارغات، أكبر ميناء نهري في البلاد، مشيرة إلى أن 7 أشخاص تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وأكد مساعد مفتش الشرطة أن الناجين "قالوا إن ما يصل إلى 40 شخصا كانوا على متن العبارة عندما صدمتها" السفينة المحملة بالرمال.

وتابع المسؤول "لا نعلم عدد المفقودين، ما زالت عملية الإنقاذ جارية والغوّاصون في الموقع".

ورجّح مسؤول في خدمة الإطفاء في بنغلاديش أن يكون معظم الركاب سبحوا إلى الشاطئ مع غرق القارب بالقرب من الضفة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن صحيفة "بروثوم الو" إن عدد المفقودين ما بين 25 إلى 30 شخصا.

وتتكرّر هذه الحوادث في بنغلاديش التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب إلى عدم صيانة المراكب والحمولات الزائدة.