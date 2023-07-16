نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى اليوم الأحد إثر تعرضه لوعكة صحية شخصها الأطباء على أنها حالة إصابة بالجفاف جراء تعرضه للشمس خلال استجمامه عند بحيرة طبريا.

وشوهد موكب نتنياهو (73 عاما) وهو يغادر مستشفى شيبا في تل "هشومير برامان غات" قرب تل أبيب بعد أن سمح له الأطباء بالخروج.

وقال مركز شيبا الطبي اليوم إن التشخيص الأولي أكد إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجفاف، وأضاف أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت زرع جهاز تحت جلده لمراقبة انتظام ضربات القلب، مشيرا إلى أن قلبه في "صحة كاملة".

وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الحكومة دخل المستشفى أمس السبت بعد فقدانه الوعي، وتم إخضاعه للمراقبة طوال الليل.

תודה רבה לכולכם! ❤️ pic.twitter.com/idRD1xiqRx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 15, 2023

وبعد ساعات من نقله للمستشفى، ظهر في مقطع مصور، وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم غد الاثنين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدخل نتنياهو إلى المستشفى بعدما شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي، حيث قضى الليل تحت الرعاية الطبية وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.