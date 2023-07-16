بقضية جامع السراجي.. الوقف السني يعفي مديره بالبصرة والمحافظ يعد ببناء مسجد بديل

أعفى ديوان الوقف السني في العراق مدير دائرة الوقف في المنطقة الجنوبية محمد عبد الوهاب الملا، على خلفية هدم جامع السراجي في البصرة جنوب البلاد الجمعة الماضي، فيما أعلن محافظ المدينة أنه ستجري إعادة بناء المسجد بنفس الشكل التاريخي وبأحدث التصاميم.

وبحسب وثيقة صادرة عن الديوان، فإن قرار إعفاء الملا من منصبه وتكليف بديل عنه يأتي بناء على "مقتضيات المصلحة العامة".

وكانت محافظة البصرة هدمت فجر الجمعة الماضي جامع السراجي الذي بني قبل نحو 300 عام، من أجل إكمال توسعة طريق داخلي، مما أثار ردود فعل غاضبة على المستويين الشعبي والسياسي.

يشار إلى أن الملا قد انتقد في مؤتمر صحفي السبت عملية الهدم، موضحا أنه "تم الاتفاق على تجزئة المئذنة وترقميها ونقلها إلى مكان آخر، وهو ما لم يتم"، وشدد على أنه سيتخذ "إجراءات قانونية" حيال ذلك.

وعود المحافظ

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني أنه ستجري إعادة بناء مسجد السراجي التاريخي الذي تم هدمه ضمن مساعي محافظته لتوسعة طريق أمامه يشهد اختناقا مروريا.

وفي معرض تبريره لما حدث، قال العيداني خلال لقاء أجراه الأحد مع عدد من الشخصيات الدينية ووجهاء المدينة ومسؤولين في الوقف السُني إن "الدائرة الهندسية في الوقف السني، وعند الكشف الأولي عن المسجد، اكتشفت خطورة المنارة كونها منحرفة بزاوية 20 درجة، مما يجعلها آيلة للسقوط".

وكان المحافظ قد ذكر أنه بعد هدم المسجد "تم الاتصال برئيس الوقف السُني مشعان الخزرجي، ووزير الثقافة أحمد البدراني، وإبلاغهما أن بقايا المنارة موجودة وسيتم إعادة بنائها بنفس الشكل التاريخي وبأحدث التصاميم والطرق العمرانية".





إرث تاريخي

وكان جامع السراجي بُني من اللبن عام 1140 للهجرة -الموافق 1727 للميلاد- في مدينة البصرة، وكان آخر تجديد له عام 2002، ويعد من مساجد العراق التاريخية القديمة، ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية.

وتبلغ مساحة الجامع نحو 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي في قضاء أبي الخصيب، وجُدد بناؤه من قبل متبرعين خلال ثمانينيات القرن العشرين.

وللجامع مئذنة أثرية فخمة البناء، وفيه مصلى واسع يبلغ عرضه 18 مترا وطوله 11 مترا، ويعتبر من أوسع مساجد البصرة مساحة، لذلك كان يسمى قديما بالمسجد الكبير قبل بناء مساجد حديثة وجامع البصرة الكبير، كما أنه سمي بجامع مناوي لجم الكبير، لأن المنطقة كان اسمها قرية مناوي لجم ثم توسعت.